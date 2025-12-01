Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат рассказал, во что превратила ЕС позиция по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/es-2058830759.html
Евродепутат рассказал, во что превратила ЕС позиция по Украине
Евродепутат рассказал, во что превратила ЕС позиция по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Евродепутат рассказал, во что превратила ЕС позиция по Украине
Евросоюз стал дипломатическим карликом, он маргинализирован из-за своей позиции по переговорам на Украине, заявил РИА Новости депутат Европарламента от... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:31:00+03:00
2025-12-01T07:31:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
тьерри мариани
европарламент
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
https://ria.ru/20251201/es-2058826337.html
https://ria.ru/20251201/es-2058820704.html
https://ria.ru/20251130/evropa-2058730167.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, тьерри мариани, европарламент, politico, марко рубио, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Тьерри Мариани, Европарламент, Politico, Марко Рубио, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Евродепутат рассказал, во что превратила ЕС позиция по Украине

Евродепутат Мариани: позиция по Украине превратила ЕС в дипломатического карлика

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз стал дипломатическим карликом, он маргинализирован из-за своей позиции по переговорам на Украине, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ЕС теряет мощь и не сможет финансировать Украину без США, считает аналитик
Вчера, 05:35
"Европа не просто отсутствует (на переговорах – ред.): она маргинализирована. Американские инициативы движутся вперёд, международные переговоры идут… а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. Почему? Потому что не существует ни политической, ни геополитической реальности, именуемой "Европа". Эта технократическая машина работает вхолостую: она производит коммюнике, позиции, мантры… но не производит силу. Перед лицом государств Брюссель остаётся дипломатическим карликом - неспособным влиять, неспособным говорить на равных", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине
Вчера, 03:05
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЕС не использовал шанс для решения конфликта на Украине, заявил Лавров
30 ноября, 14:08
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинТьерри МарианиЕвропарламентPoliticoМарко РубиоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала