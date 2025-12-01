Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
03:05 01.12.2025
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине
Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T03:05:00+03:00
2025-12-01T03:05:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
тьерри мариани
владимир путин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, тьерри мариани, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Тьерри Мариани, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Мирный план США по Украине
Евродепутат раскритиковал ЕС за отказ говорить с Россией по Украине

Мариани: отказ ЕС говорить с РФ по Украине говорит об утрате связи с реальностью

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза говорить с Россией по Украине свидетельствует о полной утрате Еврокомиссией связи с реальностью, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ЕС не использовал шанс для решения конфликта на Украине, заявил Лавров
30 ноября, 14:08
"То, что Европейский союз пытается определять параметры мирного соглашения, не разговаривая с Москвой, вновь показывает его полную утрату связи с реальностью. В геополитике, как и в дипломатии, принцип неизменен: нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон", - сказал он.
Мариани добавил, что держава, которая ставит идеологию выше реальности, изолируется, маргинализируется и дисквалифицирует себя как игрока, способного влиять на судьбу мира.
"Именно это сегодня происходит с Брюсселем. Европа могла быть посредником. Она имела для этого историю, позицию, легитимность. Но она предпочла догму здравому смыслу. И упустила единственный шанс, который имел значение: стать главным архитектором мира", - считает евродепутат.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
30 ноября, 12:30
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Евросоюз окажется рогоносцем истории, заявил евродепутат
30 ноября, 03:28
 
В миреРоссияУкраинаКиевТьерри МарианиВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентМирный план США по Украине
 
 
