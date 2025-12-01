Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган раскритиковал атаки на танкеры в Черном море
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 01.12.2025
Эрдоган раскритиковал атаки на танкеры в Черном море
Эрдоган раскритиковал атаки на танкеры в Черном море
Эрдоган раскритиковал атаки на танкеры в Черном море

Эрдоган: атаки на танкеры создают угрозу мореходству в экономической зоне Турции

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя атаки на танкеры в Черном море, заявил, что создание угроз для безопасности судоходству в исключительной экономической зоне Турции недопустимо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конфликт между Россией и Украиной, похоже, угрожает безопасности судоходства в Черном море. Мы никоим образом не можем оправдать нападения на суда в нашей исключительной зоне в пятницу. Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения в связи с подобными ситуациями. Мы внимательно следим за событиями последних недель, направленными на прекращение конфликта", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к нации после заседания кабмина.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у побережья Турции
