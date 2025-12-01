В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшие дни представит юридическое предложение об использовании замороженных российских активов в качестве основы для финансирования Украины, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"В пятницу я сказал: "в ближайшие дни". Так вот, эти ближайшие дни уже приближаются. То есть, если перевести, речь идёт о действительно ближайших, практически наступающих днях", - сказала она.