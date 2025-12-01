Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам - РИА Новости, 01.12.2025
01.12.2025
В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам
экономика, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В ЕК рассказали, когда будет представлено предложение по российским активам

Пиньо: ЕК представит предложение по использованию активов РФ в ближайшие дни

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшие дни представит юридическое предложение об использовании замороженных российских активов в качестве основы для финансирования Украины, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила 26 ноября, что Еврокомиссия представит юридический текст по поводу возможного использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CNN: США и Украина не достигли окончательных решений во Флориде
Вчера, 08:48
"В пятницу я сказал: "в ближайшие дни". Так вот, эти ближайшие дни уже приближаются. То есть, если перевести, речь идёт о действительно ближайших, практически наступающих днях", - сказала она.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
Вчера, 04:52
 
