Дюплантис и Маклафлин-Леврон стали лучшими легкоатлетами года - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
00:32 01.12.2025
Дюплантис и Маклафлин-Леврон стали лучшими легкоатлетами года
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и американская бегунья Сидни Маклафлин-Леврон признаны легкоатлетами года по версии Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Церемония вручения наград прошла в воскресенье в Монако.
Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).
В активе 26-летней Маклафлин-Леврон два золота Олимпиады-2021 в Токио (бег на 400 м с барьерами и эстафета 4x400 м), а также две победы на Играх 2024 года в Париже в аналогичных дисциплинах. В 2025 году она завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Токио.
Российский параатлет Денис Гнездилов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Паралимпиец Гнездилов стал лауреатом Национальной спортивной премии
27 ноября, 18:39
 
СпортЛегкая атлетикаТокиоМонакоПарижАрман ДюплантисВсемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
