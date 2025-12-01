Дюплантис и Маклафлин-Леврон стали лучшими легкоатлетами года

Дюплантису 26 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2021 и 2024). В 2025 году швед стал трехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира в помещении, а также установил мировые рекорды на открытом воздухе (6,30 м) и в помещении (6,27 м).

В активе 26-летней Маклафлин-Леврон два золота Олимпиады-2021 в Токио (бег на 400 м с барьерами и эстафета 4x400 м), а также две победы на Играх 2024 года в Париже в аналогичных дисциплинах. В 2025 году она завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Токио.