Дуров иронично ответил на вопрос, что Франция делает лучше всех в мире
Дуров иронично ответил на вопрос, что Франция делает лучше всех в мире - РИА Новости, 01.12.2025
Дуров иронично ответил на вопрос, что Франция делает лучше всех в мире
Гендиректор Telegram Павел Дуров предположил, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в... РИА Новости, 01.12.2025
Дуров иронично ответил на вопрос, что Франция делает лучше всех в мире
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров предположил, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в отношении соцсети TikTok и других компаний.
Так Дуров
ответил на пост в соцсети X, в котором пользователь предлагал назвать вещи, которая Франция
делает лучше остальных стран. По словам Дурова, власти Франции открыли расследования в отношении компании X, биржи криптовалют Binance и многих других организаций.
"Преследование технологических компаний? Я не знаю никакой другой страны, которая открыла расследования в отношении TikTok
, X, Telegram
, Binance и длинного списка других компаний", - говорится в сообщении
Дурова, опубликованном в понедельник.
В начале ноября прокурор Парижа
Лор Беко сообщала, что парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении соцсети TikTok после заключения парламентской комиссии о рисках ее использования для несовершеннолетних.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай
на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США
для встречи с инвесторами и Норвегию
для участия в Oslo Freedom Forum.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.