Дуров иронично ответил на вопрос, что Франция делает лучше всех в мире

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров предположил, что у Франции лучше, чем у других стран, получается преследовать технологические компании на фоне расследований в отношении соцсети TikTok и других компаний.

С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.