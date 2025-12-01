https://ria.ru/20251201/dtp-2058969064.html
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб - РИА Новости, 01.12.2025
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб
"УАЗ" с подростками, стоявший на обочине, съехал в 10-метровый обрыв в Дагестане, один из несовершеннолетних погиб, троих доставили в больницу, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
республика дагестан
ахвахский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
ахвахский район
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб
МВД: при падении машины в обрыв в Дагестане один человек погиб и трое пострадали