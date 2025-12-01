Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб
16:26 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/dtp-2058969064.html
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб
"УАЗ" с подростками, стоявший на обочине, съехал в 10-метровый обрыв в Дагестане, один из несовершеннолетних погиб, троих доставили в больницу, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:26:00+03:00
2025-12-01T16:26:00+03:00
происшествия
республика дагестан
ахвахский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251201/burjatija-2058844593.html
республика дагестан
ахвахский район
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб

МВД: при падении машины в обрыв в Дагестане один человек погиб и трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. "УАЗ" с подростками, стоявший на обочине, съехал в 10-метровый обрыв в Дагестане, один из несовершеннолетних погиб, троих доставили в больницу, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу на окраине села Цолода Ахвахского района.
"В результате самопроизвольного съезда в обрыв высотой 10 метров стоящего на обочине автомобиля "УАЗ Хантер", принадлежащего местному жителю, скончался 16-летний пассажир автомобиля. Еще трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Вчера, 09:23
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанАхвахский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
