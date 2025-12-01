В Дагестане "УАЗ" с подростками съехал в обрыв, один человек погиб

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. "УАЗ" с подростками, стоявший на обочине, съехал в 10-метровый обрыв в Дагестане, один из несовершеннолетних погиб, троих доставили в больницу, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД республики.