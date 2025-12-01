https://ria.ru/20251201/chp-2058948702.html
Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, сообщил источник
2025-12-01T15:22:00+03:00
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следствие может предъявить ещё один эпизод мошенничества продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, если выяснится, что его договор с певцом Юрием Шатуновым тоже был поддельным, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Если в случае проведенной проверки будет установлен факт мошенничества касаемо заключения договора между Разиным и Шатуновым
, то Разину
могут предъявить ещё один эпизод", - сказал собеседник агентства.
Содержание договора источник не уточнил.
Информацию о возможном появлении нового эпизода не исключила в беседе с РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы вдовы Юрия Шатунова. Она также сообщила, что в рамках дела следователи допросили бывшего водителя Разина.
Как ранее РИА Новости сообщила адвокат, уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова
- автора песен "Ласкового мая
". Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.