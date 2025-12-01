Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, сообщил источник

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следствие может предъявить ещё один эпизод мошенничества продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, если выяснится, что его договор с певцом Юрием Шатуновым тоже был поддельным, сообщил РИА Новости информированный источник.