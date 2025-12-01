Рейтинг@Mail.ru
Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, сообщил источник
15:22 01.12.2025
Разину могут предъявить еще один эпизод мошенничества, сообщил источник
россия, андрей разин, юрий шатунов, сергей кузнецов (архитектор), ласковый май, происшествия
Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Сергей Кузнецов (архитектор), Ласковый май, Происшествия
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следствие может предъявить ещё один эпизод мошенничества продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, если выяснится, что его договор с певцом Юрием Шатуновым тоже был поддельным, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Если в случае проведенной проверки будет установлен факт мошенничества касаемо заключения договора между Разиным и Шатуновым, то Разину могут предъявить ещё один эпизод", - сказал собеседник агентства.
Содержание договора источник не уточнил.
Информацию о возможном появлении нового эпизода не исключила в беседе с РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы вдовы Юрия Шатунова. Она также сообщила, что в рамках дела следователи допросили бывшего водителя Разина.
Как ранее РИА Новости сообщила адвокат, уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова - автора песен "Ласкового мая". Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
РоссияАндрей РазинЮрий ШатуновСергей Кузнецов (архитектор)Ласковый майПроисшествия
 
 
