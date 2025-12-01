https://ria.ru/20251201/chp-2058944168.html
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане - РИА Новости, 01.12.2025
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане
Ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане мужчина успел нанести несколько ударов ножом одному из сотрудников,... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
россия
республика дагестан
дербентский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
дербентский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058869282_0:78:1076:885_1920x0_80_0_0_8e746e510c484e4360626f9c29b77226.jpg
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении на КПП в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане мужчина успел нанести несколько ударов ножом одному из сотрудников, удары пришлись по бронежилету, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана
сообщили, что в воскресенье вечером мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, несущих службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
. Правоохранители применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал. В понедельник СК России
сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
"По версии следствия… 33-летний местный житель, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, умышленно, неоднократно нанес имевшимся при себе ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции. Удары пришлись в бронежилет, и полицейский не пострадал", – говорится в сообщении.
После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который применил табельное автоматическое оружие и нейтрализовал нападавшего.