15:04 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/chp-2058944168.html
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане
Ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане мужчина успел нанести несколько ударов ножом одному из сотрудников,... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
россия
республика дагестан
дербентский район
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, россия, республика дагестан, дербентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане

Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении на КПП в Дагестане

© Кадр видео очевидцаАвтомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП Джемикентский в Дербентском районе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Кадр видео очевидца
Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане мужчина успел нанести несколько ударов ножом одному из сотрудников, удары пришлись по бронежилету, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в воскресенье вечером мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, несущих службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе. Правоохранители применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал. В понедельник СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
"По версии следствия… 33-летний местный житель, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, умышленно, неоднократно нанес имевшимся при себе ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции. Удары пришлись в бронежилет, и полицейский не пострадал", – говорится в сообщении.
После этого злоумышленник направился в сторону второго сотрудника, который применил табельное автоматическое оружие и нейтрализовал нападавшего.
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанДербентский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
