© Кадр видео очевидца Автомобиль скорой помощи на месте происшествия, где неизвестный с ножом напал на сотрудников полиции, которые несли службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе

Бронежилет спас полицейского от ножевых ранений при нападении в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Ликвидированный при нападении на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дагестане мужчина успел нанести несколько ударов ножом одному из сотрудников, удары пришлись по бронежилету, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в воскресенье вечером мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, несущих службу на КПП "Джемикентский" в Дербентском районе . Правоохранители применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Среди сотрудников никто не пострадал. В понедельник СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

"По версии следствия… 33-летний местный житель, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, умышленно, неоднократно нанес имевшимся при себе ножом удары в область груди одному из сотрудников полиции. Удары пришлись в бронежилет, и полицейский не пострадал", – говорится в сообщении.