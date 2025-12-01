Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. 1 декабря 2025

Суд не разрешил Чекалину приобщить к делу доказательства в свою пользу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита блогера Артема Чекалина безуспешно просила суд приобщить к делу справки из банков и другие доказательства, которые были получены в ходе предварительного расследования, но позднее изъяты следователем, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

« "Вопреки постановлению руководителя следственного органа от 20 октября 2025 года о дополнении материалов уголовного дела ответами финансово-кредитных учреждений на запросы следователя, к материалам уголовного дела приобщен лишь запрос следователя в АО " Альфа-банк " и ответ на него, который не содержит информации по существу уголовного дела", - заявил адвокат Чекалина Корней Подвойский.

Он указал, что из дела были изъяты ответы из ПАО Сбербанк и иных финансово-кредитных учреждений, хотя "данные доказательства необходимы для подтверждения показаний Чекалина о том, что при приобретении гражданами фитнес-марафона никакие, в том числе подложные, документы в банк не предоставлялись, валютный контроль не осуществлялся", в связи с чем инкриминируемые ему действия не могут быть квалифицированы по статье 193.1 УК PФ.

Также адвокат просил вернуть в качестве доказательств протоколы допросов 35 свидетелей и договор, заключённый между Романом Вишняком и ИП Даниловым, который подтверждал, что части марафона были составлены не только на территории России , но и за рубежом.

Однако судья отказала, обосновав тем, что ходатайство заявлено преждевременно.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.