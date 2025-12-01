Рейтинг@Mail.ru
Суд не разрешил Чекалину приобщить к делу доказательства в свою пользу
16:50 01.12.2025 (обновлено: 17:34 01.12.2025)
Суд не разрешил Чекалину приобщить к делу доказательства в свою пользу
Суд не разрешил Чекалину приобщить к делу доказательства в свою пользу

Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. 1 декабря 2025
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. 1 декабря 2025
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин у Гагаринского суда в Москве перед началом заседания. 1 декабря 2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита блогера Артема Чекалина безуспешно просила суд приобщить к делу справки из банков и другие доказательства, которые были получены в ходе предварительного расследования, но позднее изъяты следователем, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
"Вопреки постановлению руководителя следственного органа от 20 октября 2025 года о дополнении материалов уголовного дела ответами финансово-кредитных учреждений на запросы следователя, к материалам уголовного дела приобщен лишь запрос следователя в АО "Альфа-банк" и ответ на него, который не содержит информации по существу уголовного дела", - заявил адвокат Чекалина Корней Подвойский.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Следствие по делу блогера Лерчек завершилось
7 сентября, 03:50
Он указал, что из дела были изъяты ответы из ПАО Сбербанк и иных финансово-кредитных учреждений, хотя "данные доказательства необходимы для подтверждения показаний Чекалина о том, что при приобретении гражданами фитнес-марафона никакие, в том числе подложные, документы в банк не предоставлялись, валютный контроль не осуществлялся", в связи с чем инкриминируемые ему действия не могут быть квалифицированы по статье 193.1 УК PФ.
Также адвокат просил вернуть в качестве доказательств протоколы допросов 35 свидетелей и договор, заключённый между Романом Вишняком и ИП Даниловым, который подтверждал, что части марафона были составлены не только на территории России, но и за рубежом.
Однако судья отказала, обосновав тем, что ходатайство заявлено преждевременно.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
14 апреля, 03:46
 
Заголовок открываемого материала