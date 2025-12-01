Рейтинг@Mail.ru
Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей - РИА Новости, 01.12.2025
16:42 01.12.2025 (обновлено: 17:35 01.12.2025)
Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей
Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин признал в суде вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, но заявил, что организованной группы не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.
«
"Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией, должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.). И не согласен с квалифицирующим признаком - преступление совершено организованной группой. Вместе с тем, я делаю все, чтоб погасить ущерб", - сказал Чекалин.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз
14 ноября, 07:40
 
ПроисшествияОАЭМоскваРоссияАртем ЧекалинВалерия (Алла Перфилова)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
