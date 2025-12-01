Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин признал в суде вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, но заявил, что организованной группы не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.