Чекалин признал вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ 250 миллионов рублей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Блогер Артем Чекалин признал в суде вину по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей, но заявил, что организованной группы не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.
"Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с квалификацией, должна быть 198 статья УК (уклонение физлица от уплаты налогов - ред.). И не согласен с квалифицирующим признаком - преступление совершено организованной группой. Вместе с тем, я делаю все, чтоб погасить ущерб", - сказал Чекалин.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.