ПВО уничтожила четыре БПЛА в Ленинградской области
Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили в Ленинградской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
киришский район
александр дрозденко
ленинградская область
киришский район
ПВО уничтожила четыре БПЛА в Ленинградской области
