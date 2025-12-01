Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области - РИА Новости, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 01.12.2025 (обновлено: 05:02 01.12.2025)
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области
Дроны уничтожены над Киришским районом Ленинградской области, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность, киришский район, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киришский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дроны уничтожены над Киришским районом Ленинградской области, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ПВО продолжает отражать атаку.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Заголовок открываемого материала