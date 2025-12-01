https://ria.ru/20251201/bpla-2058823896.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области - РИА Новости, 01.12.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ленинградской области
Дроны уничтожены над Киришским районом Ленинградской области, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
киришский район
ленинградская область
