В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме
12:54 01.12.2025 (обновлено: 18:57 01.12.2025)
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме - РИА Новости, 01.12.2025
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме
Красноярский манул Борис из парка "Роев ручей" хорошо подготовился к зиме и поправился почти до 6,4 килограмм, сообщил РИА Новости представитель парка Олег... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, новосибирск, роев ручей
Происшествия, Новосибирск, Роев ручей
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме

Манул Борис из парка "Роев ручей" поправился почти до 6,4 килограмм

КРАСНОЯРСК, 1 дек – РИА Новости. Красноярский манул Борис из парка "Роев ручей" хорошо подготовился к зиме и поправился почти до 6,4 килограмм, сообщил РИА Новости представитель парка Олег Чипура.
Чипура 1 ноября сообщил, что вес Бориса на зажировке приблизился к шести килограммам.
Манул Шу в зажировке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Ленинградском зоопарке показали, как изменился манул Шу к зиме
4 ноября, 20:00
"Сейчас его вес 6380 граммов, что вполне нормально для манула в этот период. Рацион пока не планируем урезать, посмотрим на его аппетит и на погоду", - сказал собеседник агентства.
Также Чипура рассказал, что Борис, если захочет, то может продолжить "наедать жирок".
Ранее в парке сообщали, что манула взвешивают ежедневно, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен был набрать к зиме от 4,6 до 6 килограммов.
Манул Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В красноярский парк "Роев ручей" он переехал в августе 2025 года.
Кадр видео, опубликованного Светланой Акуловой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево
27 ноября, 15:36
 
ПроисшествияНовосибирскРоев ручей
 
 
