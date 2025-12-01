https://ria.ru/20251201/boris-2058906750.html
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме - РИА Новости, 01.12.2025
В парке "Роев ручей" рассказали о подготовке манула Бориса к зиме
Красноярский манул Борис из парка "Роев ручей" хорошо подготовился к зиме и поправился почти до 6,4 килограмм, сообщил РИА Новости представитель парка Олег...
КРАСНОЯРСК, 1 дек – РИА Новости. Красноярский манул Борис из парка "Роев ручей" хорошо подготовился к зиме и поправился почти до 6,4 килограмм, сообщил РИА Новости представитель парка Олег Чипура.
Чипура 1 ноября сообщил, что вес Бориса на зажировке приблизился к шести килограммам.
"Сейчас его вес 6380 граммов, что вполне нормально для манула в этот период. Рацион пока не планируем урезать, посмотрим на его аппетит и на погоду", - сказал собеседник агентства.
Также Чипура рассказал, что Борис, если захочет, то может продолжить "наедать жирок".
Ранее в парке сообщали, что манула взвешивают ежедневно, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен был набрать к зиме от 4,6 до 6 килограммов.
Манул Борис родился в Новосибирске
в 2023 году. В красноярский парк "Роев ручей
" он переехал в августе 2025 года.