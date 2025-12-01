Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты "Билайна" провели работы по расширению географии и повышению мощности включений на площадках по всей России, а также увеличению портовой емкости популярных отечественных маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, видеохостинга Rutube и национального мессенджера MAX, сообщает оператор.

Так, на узлах связи "Билайна"в Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке построена сеть CDN, которая помогает быстрее загружать сайты и приложения.

В регионах организованы новые стыки и расширены действующие для повышения качества воспроизведения видео и трансляций онлайн-кинотеатров и видеохостинга. Кроме того, "Билайн" нарастил мощность включений на площадках в Москве, в частности, с целью обеспечить ресурсы для работы национального мессенджера.