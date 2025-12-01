Рейтинг@Mail.ru
Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов - РИА Новости, 01.12.2025
10:00 01.12.2025
Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов
технологии
россия
калининград
rutube
санкт-петербург
билайн
россия
калининград
санкт-петербург
технологии, россия, калининград, rutube, санкт-петербург, билайн
Технологии, Россия, Калининград, Rutube, Санкт-Петербург, Билайн

Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты "Билайна" провели работы по расширению географии и повышению мощности включений на площадках по всей России, а также увеличению портовой емкости популярных отечественных маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, видеохостинга Rutube и национального мессенджера MAX, сообщает оператор.
Так, на узлах связи "Билайна"в Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке построена сеть CDN, которая помогает быстрее загружать сайты и приложения.
В регионах организованы новые стыки и расширены действующие для повышения качества воспроизведения видео и трансляций онлайн-кинотеатров и видеохостинга. Кроме того, "Билайн" нарастил мощность включений на площадках в Москве, в частности, с целью обеспечить ресурсы для работы национального мессенджера.
"Развитие и устойчивость отечественных онлайн-сервисов напрямую зависит от скорости и качества обмена данными — особенно в нынешней ситуации, когда технологии стремительно развиваются, а контент становится более "тяжелым", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.
 
