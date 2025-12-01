https://ria.ru/20251201/bilayn--2058336588.html
Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов
Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов - РИА Новости, 01.12.2025
Билайн модернизировал сеть для ускорения работы онлайн-сервисов
Специалисты "Билайна" провели работы по расширению географии и повышению мощности включений на площадках по всей России, а также увеличению портовой емкости... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:00:00+03:00
2025-12-01T10:00:00+03:00
2025-12-01T10:00:00+03:00
технологии
россия
калининград
rutube
санкт-петербург
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d57ae1c6550e46cfec7efbad7fa87ed.jpg
россия
калининград
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_016fb1fb70b86b366258d1722dbf07b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, калининград, rutube, санкт-петербург, билайн
Технологии, Россия, Калининград, Rutube, Санкт-Петербург, Билайн
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты "Билайна" провели работы по расширению географии и повышению мощности включений на площадках по всей России, а также увеличению портовой емкости популярных отечественных маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, видеохостинга Rutube и национального мессенджера MAX, сообщает оператор.
Так, на узлах связи "Билайна"в Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке построена сеть CDN, которая помогает быстрее загружать сайты и приложения.
В регионах организованы новые стыки и расширены действующие для повышения качества воспроизведения видео и трансляций онлайн-кинотеатров и видеохостинга. Кроме того, "Билайн" нарастил мощность включений на площадках в Москве, в частности, с целью обеспечить ресурсы для работы национального мессенджера.
"Развитие и устойчивость отечественных онлайн-сервисов напрямую зависит от скорости и качества обмена данными — особенно в нынешней ситуации, когда технологии стремительно развиваются, а контент становится более "тяжелым", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.