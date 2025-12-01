ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, в том числе над Ленинградской областью, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.