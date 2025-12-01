https://ria.ru/20251201/bespilotniki-2058830965.html
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, в том числе над Ленинградской областью, а также над РИА Новости, 01.12.2025
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью сбили 32 БПЛА ВСУ над 11 регионами РФ и Азовским морем