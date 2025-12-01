Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 01.12.2025
ПВО ночью сбила 32 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, в том числе над Ленинградской областью, а также над РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ленинградская область
азовское море
безопасность, россия, ленинградская область, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ленинградская область, Азовское море
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над 11 регионами России, в том числе над Ленинградской областью, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 30 ноября т.г. до 7.00 1 декабря т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по четыре аппарата уничтожены над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
По три дрона сбиты над Азовским морем и Ленинградской областью, два над Воронежской областью, а также по одному над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями, добавляется в сообщении.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛенинградская областьАзовское море
 
 
Обсуждения
