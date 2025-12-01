https://ria.ru/20251201/bespilotniki-2058830052.html
В Воронежской области области уничтожили два беспилотника
В Воронежской области области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 01.12.2025
В Воронежской области области уничтожили два беспилотника
Два дрона уничтожены в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:20:00+03:00
2025-12-01T07:20:00+03:00
2025-12-01T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922897174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7821cc9ad40b324f529b8dfe4a38c325.jpg
https://ria.ru/20251201/bespilotnik-2058829565.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922897174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4da9d28d2aded10aa76cdcb265587e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области области уничтожили два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два БПЛА в Воронежской области