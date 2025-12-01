https://ria.ru/20251201/ataka-2058884951.html
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково
Ночная атака БПЛА в Ленинградской области не повлияла на работу аэропорта "Пулково", воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.12.2025
Ночная атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково