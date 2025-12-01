Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково - РИА Новости, 01.12.2025
11:39 01.12.2025
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково
Ночная атака БПЛА в Ленинградской области не повлияла на работу аэропорта "Пулково", воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:39:00+03:00
2025-12-01T11:39:00+03:00
2025
Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково

Ночная атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Ночная атака БПЛА в Ленинградской области не повлияла на работу аэропорта "Пулково", воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
"Пулково" работает в штатном режиме, ограничения не вводились", - сказала собеседница агентства.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 06.34 мск сообщал в своем Telegram-канале о том, что в регионе уничтожено 4 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
