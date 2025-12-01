Атака беспилотников в Ленинградской области не повлияла на работу Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Ночная атака БПЛА в Ленинградской области не повлияла на работу аэропорта "Пулково", воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).