В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей
Самой пораженной ВИЧ группой людей в РФ являются мужчины 40-45 лет, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом, заявил заведующий специализированным... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:47:00+03:00
2025-12-01T11:47:00+03:00
2025-12-01T11:55:00+03:00
общество
россия
москва
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
москва
Общество, Россия, Москва, Вадим Покровский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей
Академик РАН Покровский назвал мужчин 40-45 лет самой пораженной ВИЧ группой
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самой пораженной ВИЧ группой людей в РФ являются мужчины 40-45 лет, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.
"Если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины, самые пораженные у нас мужчины 40-45 лет - это 4%, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом. Ну а женщины того же возраста там до 3%", - сказал Покровский
в ходе пресс-конференции в Москве
.
По его словам, ситуация достаточно серьезная, поэтому надо избегать заражения.
"Сейчас до 75% новых случаев мы фиксируем, связанные с передачей ВИЧ от мужчин к женщинам, от женщин к мужчинам ... но главный путь передачи - половой", - сказал эксперт.
Он добавил, что РФ по числу ВИЧ-инфицированных занимает в Европе первое место, однако это связано с диагностикой, в России больше 50 миллионов человек ежегодно проходят диагностику.