В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самой пораженной ВИЧ группой людей в РФ являются мужчины 40-45 лет, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины, самые пораженные у нас мужчины 40-45 лет - это 4%, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом. Ну а женщины того же возраста там до 3%", - сказал Покровский в ходе пресс-конференции в Москве

По его словам, ситуация достаточно серьезная, поэтому надо избегать заражения.

"Сейчас до 75% новых случаев мы фиксируем, связанные с передачей ВИЧ от мужчин к женщинам, от женщин к мужчинам ... но главный путь передачи - половой", - сказал эксперт.