В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей
11:47 01.12.2025 (обновлено: 11:55 01.12.2025)
В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей
В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей - РИА Новости, 01.12.2025
В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей
Самой пораженной ВИЧ группой людей в РФ являются мужчины 40-45 лет, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом, заявил заведующий специализированным... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:47:00+03:00
2025-12-01T11:55:00+03:00
В Роспотребнадзоре назвали самую пораженную ВИЧ группу людей

Академик РАН Покровский назвал мужчин 40-45 лет самой пораженной ВИЧ группой

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Самой пораженной ВИЧ группой людей в РФ являются мужчины 40-45 лет, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом, заявил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.
"Если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины, самые пораженные у нас мужчины 40-45 лет - это 4%, то есть 1 из 25 инфицирован вирусом. Ну а женщины того же возраста там до 3%", - сказал Покровский в ходе пресс-конференции в Москве.
По его словам, ситуация достаточно серьезная, поэтому надо избегать заражения.
"Сейчас до 75% новых случаев мы фиксируем, связанные с передачей ВИЧ от мужчин к женщинам, от женщин к мужчинам ... но главный путь передачи - половой", - сказал эксперт.
Он добавил, что РФ по числу ВИЧ-инфицированных занимает в Европе первое место, однако это связано с диагностикой, в России больше 50 миллионов человек ежегодно проходят диагностику.
Назван регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году
Заголовок открываемого материала