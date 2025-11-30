Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего украинского посла в США Оксану Маркарову своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.
"Назначить Маркарову Оксану Сергеевну советником президента Украины по вопросам восстановления Украины и инвестиций (вне штата)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что Маркарова может заменить Андрея Ермака на посту главы офиса Зеленского. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщал, что Маркарова не согласится на эту должность.
Маркарова занимала пост посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. В конце августа ее сменила экс-вице-премьер Ольга Стефанишина. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи было видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже на тот момент помощник американского лидера по национальной безопасности, а ныне постпред США при ООН Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов