Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 30.11.2025 (обновлено: 16:39 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/zelenskij-2058753196.html
Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником
Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником - РИА Новости, 30.11.2025
Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником
Владимир Зеленский назначил бывшего украинского посла в США Оксану Маркарову своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T16:38:00+03:00
2025-11-30T16:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
оксана маркарова
владимир зеленский
алексей гончаренко
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6a69ac194a04dc0d58b73830dcb95f.jpg
https://ria.ru/20251120/smi-2056382704.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_fbb254749bf17cae484fe2c793a97a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, оксана маркарова, владимир зеленский, алексей гончаренко, оон
В мире, США, Украина, Россия, Оксана Маркарова, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, ООН
Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим внештатным советником

Зеленский назначил Маркарову внештатным советником по восстановлению Украины

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего украинского посла в США Оксану Маркарову своим внештатным советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.
«
"Назначить Маркарову Оксану Сергеевну советником президента Украины по вопросам восстановления Украины и инвестиций (вне штата)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что Маркарова может заменить Андрея Ермака на посту главы офиса Зеленского. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщал, что Маркарова не согласится на эту должность.
Маркарова занимала пост посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. В конце августа ее сменила экс-вице-премьер Ольга Стефанишина. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи было видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже на тот момент помощник американского лидера по национальной безопасности, а ныне постпред США при ООН Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского
20 ноября, 17:38
 
В миреСШАУкраинаРоссияОксана МаркароваВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала