Замгенсека СНГ рассказал о голосовании в посольстве Киргизии в Минске
19:57 30.11.2025 (обновлено: 08:39 01.12.2025)
Замгенсека СНГ рассказал о голосовании в посольстве Киргизии в Минске
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии на участке в посольстве республики в Минске проходило спокойно, с соблюдением законодательства, заявил... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
киргизия
минск
белоруссия
садыр жапаров
снг
в мире, киргизия, минск, белоруссия, садыр жапаров, снг
В мире, Киргизия, Минск, Белоруссия, Садыр Жапаров, СНГ
Сейтимов: голосование в посольстве Киргизии в Минске прошло спокойно

© Фото : пресс-служба мэрии ОшаВыборы в парламент Киргизии
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба мэрии Оша
Выборы в парламент Киргизии. Архивное фото
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии на участке в посольстве республики в Минске проходило спокойно, с соблюдением законодательства, заявил заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.
Представители Миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии провели мониторинг на избирательных участках, открытых при киргизских диппредставительствах за рубежом. Сейтимов на участке в Минске встретился с главой дипломатического представительства, пообщался с председателем и членами участковой избирательной комиссии, ознакомился с процессом автоматической идентификации избирателей.
"По мнению заместителя генерального секретаря СНГ, голосование на участке проходило в спокойной атмосфере, с полным соблюдением кыргызского законодательства о выборах", - говорится в сообщении штаба Миссии наблюдателей от СНГ.
Сейтимов отметил хорошую организацию работы на избирательном участке и высокую активность избирателей.
"Мы видим большой интерес со стороны граждан Кыргызстана, проживающих в Беларуси, к этим выборам. Люди активно приходят с самого утра, а некоторые специально едут из регионов, чтобы выполнить свой гражданский долг и отдать голос. Оборудование работает без сбоев", - приводит слова Сейтимова штаб миссии.
Мониторинг досрочных выборов депутатов киргизского парламента велся во всех регионах республики, а также на участках в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России и Туркменистане.
Ранее председатель ЦИК Киргизии сообщил РИА Новости, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в целом, в республике выявлено не было.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах
В миреКиргизияМинскБелоруссияСадыр ЖапаровСНГ
 
 
