В аэропорту Ульяновска сняли ограничения - РИА Новости, 30.11.2025
12:10 30.11.2025
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"Международный аэропорт Ульяновска
© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"
Международный аэропорт Ульяновска . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе ульяновского аэропорта "Баратаевка" были введены в 10.11 мск.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
30 октября, 08:25
 
БезопасностьУльяновскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
