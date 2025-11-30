Рейтинг@Mail.ru
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 30.11.2025
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением - РИА Новости, 30.11.2025
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением
Перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются в Сумском районе на Украине, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 30.11.2025
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением

На Украине в Сумской области начались перебои с электро- и водоснабжением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСитуация в Сумах
Ситуация в Сумах - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Ситуация в Сумах. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются в Сумском районе на Украине, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Перебои с электро-и водоснабжением в Сумском районе", - написал Григоров в своем Telegram-канале.

По его словам, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
