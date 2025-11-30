https://ria.ru/20251130/ukraina-2058750888.html
В Сумском районе возникли перебои с электричеством и водоснабжением
Перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются в Сумском районе на Украине, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 30.11.2025
