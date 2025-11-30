Рейтинг@Mail.ru
Исход конфликта на Украине в пользу Киева невозможен, заявил евродепутат
07:20 30.11.2025
Исход конфликта на Украине в пользу Киева невозможен, заявил евродепутат
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, тьерри мариани, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Тьерри Мариани, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Исход конфликта на Украине в пользу Киева невозможен, а Еврокомиссия продолжает тащить Украину на своих плечах, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"В конце концов это за наш счёт Еврокомиссия тащит Украину на своих плечах. А денег у европейцев больше нет. Но Комиссия продолжает растрачивать европейские средства в пакетах (помощи - ред.), которые становятся всё больше и всё нереалистичнее, чтобы финансировать войну, которая не является нашей и исход которой в пользу Киева невозможен", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
