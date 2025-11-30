Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях

РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия ответом на заявления других политических лидеров, подчеркнув необходимость дипломатии на высшем уровне.
"Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров. А потом посмотрим, какие конкретные действия последуют за этими словами... Необходима президентская дипломатия. Трамп и (президент РФ Владимир) Путин на встрече на Аляске обсуждали возможное возобновление переговоров по ядерной проблеме. Международная разрядка всегда является результатом дипломатии: чем больше дипломатии на высоком уровне, тем меньше разрабатывается новых видов оружия", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.