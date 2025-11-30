Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 30.11.2025 (обновлено: 18:16 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/tramp-2058768920.html
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.11.2025
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T18:04:00+03:00
2025-11-30T18:16:00+03:00
в мире
сша
аляска
владимир путин
рафаэль гросси
дональд трамп
россия
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20251130/litva-2058709468.html
https://ria.ru/20251130/tramp-2058677150.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, владимир путин, рафаэль гросси, дональд трамп, россия, магатэ
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Россия, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях

Гросси: заявления Трампа о ядерных испытаниях являются ответом другим лидерам

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия ответом на заявления других политических лидеров, подчеркнув необходимость дипломатии на высшем уровне.
"Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров. А потом посмотрим, какие конкретные действия последуют за этими словами... Необходима президентская дипломатия. Трамп и (президент РФ Владимир) Путин на встрече на Аляске обсуждали возможное возобновление переговоров по ядерной проблеме. Международная разрядка всегда является результатом дипломатии: чем больше дипломатии на высоком уровне, тем меньше разрабатывается новых видов оружия", - сказал он в интервью итальянской газете Repubblica.
Игналинская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Литва ответила на запрос Белоруссии об инциденте на Игналинской АЭС
Вчера, 11:08
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ
Вчера, 03:34
 
В миреСШААляскаВладимир ПутинРафаэль ГроссиДональд ТрампРоссияМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала