Глава МАГАТЭ прокомментировал заявления Трампа о ядерных испытаниях

РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия ответом на заявления других политических лидеров, подчеркнув необходимость дипломатии на высшем уровне.