В Дагестане объявили воздушную опасность

МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в воскресенье в Дагестане, сообщает МЧС республики.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.