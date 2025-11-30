Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 30 ноября: подразделения группировки "Центр" зашли в Гришино
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 30.11.2025 (обновлено: 19:28 30.11.2025)
Спецоперация, 30 ноября: подразделения группировки "Центр" зашли в Гришино
Штурмовые подразделения российской группировки войск "Центр" зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
Спецоперация, 30 ноября: подразделения группировки "Центр" зашли в Гришино

Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки войск "Центр" зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1030 военнослужащих, российские силы ПВО сбили снаряд HIMARS и 230 БПЛА.
Вооруженные силы России успешно продолжают продвижение в восточной части и микрорайоне Динас Красноармейска в ДНР, за сутки на красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ, сообщило МО РФ.
Российские военные эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей, первые из них уже получили паспорта РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Димитрове в ДНР штурмовые отряды группировки "Центр" продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.
Удары по украинской инфраструктуре

Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям ВПК Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В течение дня в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах, прогремевших в подконтрольном ВСУ Херсоне, в Николаеве на юге Украины, а также в городе Сумы на северо-востоке Украины.
Переговорный процесс

Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа "самоустранилась" от переговоров по Украине. Как подчеркнул Лавров, европейцы сорвали все предыдущие договоренности по решению конфликта на Украине.
Депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани высказал мнение, что исход конфликта на Украине в пользу Киева невозможен, а Еврокомиссия продолжает тащить Украину на своих плечах.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет или даже больше. Он подчеркнул, что видит в таком соглашении "исторический шанс" остановить дальнейшую эскалацию.
Украина не может отвергать вариант долгосрочного прекращения конфликта, заявил экс-главком ВСУ и действующий посол Киева в Британии Валерий Залужный. Вместе с тем, по мнению Залужного, завершение конфликта сегодня маловероятно из-за отсутствия для сторон конфликта четких гарантий безопасности, в том числе экономических.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, в свою очередь, госдеп подтвердил, что Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины.
Давление на Зеленского

Газета Washington Post пишет, что Зеленского в свете переговоров украинской делегации с американской ждет новый раунд давления США на фоне необходимости мирного урегулирования конфликта, коррупционного скандала на Украине и продолжающихся боевых действий.
Британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в партии Зеленского "Слуга народа" сообщает, что более четырех депутатов Верховной рады Украины из партии рассматривают возможность выхода из фракции в парламенте на фоне коррупционного скандала, который уже привел к отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии "Слуга народа".
"Потери (на фронте - ред.) чрезвычайно высоки. Число дезертиров чрезвычайно высоко. Поддержки (Владимира Зеленского - ред.) со стороны населения, особенно из-за последних событий в связи с этими коррупционными скандалами... практически больше нет. Это означает, что существует риск, что произойдет разрушение Украины", - сказал экс-председатель военного комитета НАТО, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.
Атака на инфраструктуру КТК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что теракты киевского режима против коммерческих танкеров Kairos и Virat в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по урегулированию на Украине.
По ее словам, в терактах Киева задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
Из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК МИД Казахстана выразил Украине протест. В ведомстве напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.
В МИД Казахстана заявили, что они рассматривают произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидают от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Российская сторона проинформирует все международные площадки о теракте киевского режима на инфраструктуре КТК, заявила Захарова.
