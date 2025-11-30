Рейтинг@Mail.ru
Вучич сомневается в приостановке санкций США против NIS - РИА Новости, 30.11.2025
14:48 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/serbiya-2058734542.html
Вучич сомневается в приостановке санкций США против NIS
Вучич сомневается в приостановке санкций США против NIS - РИА Новости, 30.11.2025
Вучич сомневается в приостановке санкций США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
сербия
украина
сша
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
Вучич сомневается в приостановке санкций США против NIS

Вучич: возможность положительного ответа США по санкциям против NIS отсутствует

© РИА Новости / Стрингер
Александр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
28 ноября, 08:00
"Завтра у нас будет важное заседание, на котором будем решать все эти проблемы. Рассчитываем, что американцы вообще не выступят, скажут, что не получили достаточно информации, поэтому выжидают. У них нет нервозности, их не беспокоит, какой ущерб будет в Сербии. И у россиян нет излишней спешки, потому что для них важнее всего, чтобы их собственность осталась как можно дольше, а как и что у нас будет, это другой вопрос. Но не могу сказать, что они виноваты, потому что не они все это вызвали, но другие", - заявил Вучич в воскресенье по телефону в эфире TV Informer.
Он несколько раз повторил, что "не понимает, что сейчас делают американцы" и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента США.
"Очевидно, что и между ними все большая нервозность в связи с Украиной, потому что никто не уверен, будет ли там что-то достигнуто и конечно, одна малая страна (Сербия – ред.) будет платить цену. Перед одними мы будем виноваты за то, что всегда будем для них "большими русофилами", а перед другими за то, что не хотим исчезнуть с лица земли, показывая свою верность, и за то, что хотим жить, иметь бензин, дизель и остальные нефтепродукты", - отметил президент Сербии.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
28 ноября, 08:29
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в пятницу, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сербии, принадлежащий российско-сербской NIS, продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании.
Скупщина (парламент) Сербии также в пятницу обсуждала пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент Сербии Александр Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS без права на оперативную деятельность.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Придется заплатить": на Западе раскрыли, на что пошел Макрон из-за России
Вчера, 05:32
Вучич 21 ноября сообщил, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он заявил, что нынешние сербские власти не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции Соединенных Штатов против компании не отразились на гражданах.
Президент Сербии 25 ноября подчеркнул, что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" грозят проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности страны, а компания не сможет проводить и принимать платежи, брать кредиты, граждане не смогут оплачивать топливо на АЗС банковскими картами, сотрудники - получать зарплаты.
Национальный банк Сербии во вторник предупредил, что остановит все финансовые операции, относящиеся к NIS, если компания не получит лицензию на оперативную деятельность до 13 февраля.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"
27 ноября, 20:32
 
