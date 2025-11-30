Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным - РИА Новости, 30.11.2025
01:11 30.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с 5 и более детьми "материнскую заработную плату" в размере не РИА Новости, 30.11.2025
общество
алексей куринный
госдума рф
айрат гибатдинов
общество, алексей куринный, госдума рф, айрат гибатдинов
Общество, Алексей Куринный, Госдума РФ, Айрат Гибатдинов
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным

Айрат Гибатдинов предложил платить зарплату женщинам с пятью и более детьми

© Depositphotos.com / GaretsworkshopЖенщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом
© Depositphotos.com / Garetsworkshop
Женщина с ребенком за рабочим столом. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с 5 и более детьми "материнскую заработную плату" в размере не менее МРОТ.
Законопроект о соответствующих изменениях в Трудовой кодекс направлен на получение заключения в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
Вчера, 01:18
"Неработающие женщины, воспитывающие пять и более детей, и не лишенные родительских прав, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют право на получение материнской заработной платы, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Размер заработной платы указанной категории граждан не может быть меньше минимального размера оплаты труда", - говорится в тексте законопроекта.
Инициативой предлагается выплачивать соответствующую "зарплату" до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет.
"Размер и порядок получения заработной платы указанной категорией граждан определяется правительством Российской Федерации", - отмечается в документе.
Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с РИА Новости пояснил, что инициативой предусматривается закрепление права неработающих многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, на получение ежемесячной материнской заработной платы, которая по сути является пособием маме за воспитание детей. Он отметил, что сейчас матери пятерых и более детей сталкиваются с ситуацией, когда полноценное трудоустройство для них оказывается невозможным.
"Реализация инициативы потребует дополнительных федеральных средств. Но мы считаем эти расходы стратегическими. Это инвестиция в демографическую безопасность и в будущее России", - добавил парламентарий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ
26 ноября, 01:10
 
ОбществоАлексей КуринныйГосдума РФАйрат Гибатдинов
 
 
