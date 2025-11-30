Рейтинг@Mail.ru
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание
10:58 30.11.2025
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание
Блокадница Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Вероника Колдина. РИА Новости, 30.11.2025
ленинград, санкт-петербург, tiktok
Ленинград, Санкт-Петербург, TikTok
Прощание со 104-летней тиктокершей Ниной Сахарновой пройдет в среду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Блокадница Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Вероника Колдина.
«
"Вчера в 20.45 позвонили из больницы, что умерла… Прощание состоится в среду", - сообщила она.
Нина Сахарнова стала известна в соцсетях благодаря видеоблогу в TikTok. На видео она рассказывала о своей жизни и делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде, также участвовала в трендах, в том числе танцевала, отвечала на вопросы людей.
Согласно данным общественной организации "Живой голос Победы", Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 (по паспорту 1924) года. В 1939 году Сахарнова окончила десять классов и поступила в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический факультет. Когда началась война, она осталась в Ленинграде, устроилась работать на железную дорогу на Витебском вокзале (рабочий связи, электромеханик), а потом была переведена в Главное управление железных дорог, где занималась ремонтированием телефонов. После войны она перешла на работу в Морской регистр, окончила с отличием морской техникум и заочный политехнический институт. После 28 лет работала в КБ морского флота (конструктор, инженер). Выйдя на пенсию устроилась регистратором в районную поликлинику, где проработала девять лет. Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "Ветеран труда", другими медалями и памятными знаками.
 
ЛенинградСанкт-ПетербургTikTok
 
 
