Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание

Нина Сахарнова стала известна в соцсетях благодаря видеоблогу в TikTok. На видео она рассказывала о своей жизни и делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде, также участвовала в трендах, в том числе танцевала, отвечала на вопросы людей.

Согласно данным общественной организации "Живой голос Победы", Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 (по паспорту 1924) года. В 1939 году Сахарнова окончила десять классов и поступила в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический факультет. Когда началась война, она осталась в Ленинграде, устроилась работать на железную дорогу на Витебском вокзале (рабочий связи, электромеханик), а потом была переведена в Главное управление железных дорог, где занималась ремонтированием телефонов. После войны она перешла на работу в Морской регистр, окончила с отличием морской техникум и заочный политехнический институт. После 28 лет работала в КБ морского флота (конструктор, инженер). Выйдя на пенсию устроилась регистратором в районную поликлинику, где проработала девять лет. Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "Ветеран труда", другими медалями и памятными знаками.