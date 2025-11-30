https://ria.ru/20251130/sakharnova-2058708521.html
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание - РИА Новости, 30.11.2025
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание
Блокадница Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Вероника Колдина. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T10:58:00+03:00
2025-11-30T10:58:00+03:00
2025-11-30T10:58:00+03:00
ленинград
санкт-петербург
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695379_0:162:757:588_1920x0_80_0_0_cd2041807e107286e60cb2b467ce56f8.jpg
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695379_0:91:757:659_1920x0_80_0_0_7567bf686426d19684ad025a34490117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, санкт-петербург, tiktok
Ленинград, Санкт-Петербург, TikTok
Внучка 104-летней тиктокерши Сахарновой рассказала, когда пройдет прощание
Прощание со 104-летней тиктокершей Ниной Сахарновой пройдет в среду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Блокадница Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни, сообщила РИА Новости ее внучка Вероника Колдина.
«
"Вчера в 20.45 позвонили из больницы, что умерла… Прощание состоится в среду", - сообщила она.
Нина Сахарнова стала известна в соцсетях благодаря видеоблогу в TikTok. На видео она рассказывала о своей жизни и делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде, также участвовала в трендах, в том числе танцевала, отвечала на вопросы людей.
Согласно данным общественной организации "Живой голос Победы", Нина Сахарнова родилась 25 ноября 1921 (по паспорту 1924) года. В 1939 году Сахарнова окончила десять классов и поступила в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический факультет. Когда началась война, она осталась в Ленинграде, устроилась работать на железную дорогу на Витебском вокзале (рабочий связи, электромеханик), а потом была переведена в Главное управление железных дорог, где занималась ремонтированием телефонов. После войны она перешла на работу в Морской регистр, окончила с отличием морской техникум и заочный политехнический институт. После 28 лет работала в КБ морского флота (конструктор, инженер). Выйдя на пенсию устроилась регистратором в районную поликлинику, где проработала девять лет. Награждена медалями: "За оборону Ленинграда", "Ветеран труда", другими медалями и памятными знаками.