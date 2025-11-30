https://ria.ru/20251130/rozysk-2058679413.html
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову* - РИА Новости, 30.11.2025
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
Обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности феминистка-иноагент Залина Маршенкулова*, переобъявлена в розыск в России,... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:44:00+03:00
2025-11-30T04:44:00+03:00
2025-11-30T04:44:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
залина маршенкулова
владлен татарский
дарья трепова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:402:1081:1010_1920x0_80_0_0_62d36b130f983cc8fb1d7501ee251c09.jpg
https://ria.ru/20251126/mvd-2057609238.html
https://ria.ru/20250604/kondakova-2020876333.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:301:1081:1111_1920x0_80_0_0_0a56527a4500110e2326b4778dc8788a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
МВД переобъявило в розыск иноагента Залину Маршенкулову
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности феминистка-иноагент Залина Маршенкулова*, переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Маршенкулова Залина Хамидовна*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Против Маршенкуловой
* расследуется уголовное дело. Источник РИА Новости ранее сообщил, что дело завели из-за постов в Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского
.
По предварительным данным, она переехала за границу. Ее адвокат, как выяснило агентство из судебных материалов, утверждал, что Маршенкулова* покинула Россию
по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела.
МВД объявило ее в розыск в апреле 2024 года. В сентябре 2024 Минюст РФ признал Маршенкулову* иноагентом, а в октябре Росфинмониторинг
внес ее в реестр террористов и экстремистов.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова
** осуждена на 27 лет колонии.
* Иноагент, внесена в России в перечень террористов и экстремистов.
** Внесена в перечень террористов и экстремистов