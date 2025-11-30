Рейтинг@Mail.ru
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову* - РИА Новости, 30.11.2025
04:44 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rozysk-2058679413.html
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову* - РИА Новости, 30.11.2025
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*
Обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности феминистка-иноагент Залина Маршенкулова*, переобъявлена в розыск в России,... РИА Новости, 30.11.2025
В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности феминистка-иноагент Залина Маршенкулова*, переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Маршенкулова Залина Хамидовна*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Против Маршенкуловой* расследуется уголовное дело. Источник РИА Новости ранее сообщил, что дело завели из-за постов в Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.
По предварительным данным, она переехала за границу. Ее адвокат, как выяснило агентство из судебных материалов, утверждал, что Маршенкулова* покинула Россию по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела.
МВД объявило ее в розыск в апреле 2024 года. В сентябре 2024 Минюст РФ признал Маршенкулову* иноагентом, а в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова** осуждена на 27 лет колонии.
* Иноагент, внесена в России в перечень террористов и экстремистов.
** Внесена в перечень террористов и экстремистов
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЗалина МаршенкуловаВладлен ТатарскийДарья ТреповаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
