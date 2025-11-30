В России переобъявили в розыск феминистку Маршенкулову*

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности феминистка-иноагент Залина Маршенкулова*, переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Маршенкулова Залина Хамидовна*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен", - указано в ведомственной базе.

Против Маршенкуловой * расследуется уголовное дело. Источник РИА Новости ранее сообщил, что дело завели из-за постов в Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского

По предварительным данным, она переехала за границу. Ее адвокат, как выяснило агентство из судебных материалов, утверждал, что Маршенкулова* покинула Россию по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела.

МВД объявило ее в розыск в апреле 2024 года. В сентябре 2024 Минюст РФ признал Маршенкулову* иноагентом, а в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова ** осуждена на 27 лет колонии.

* Иноагент, внесена в России в перечень террористов и экстремистов.