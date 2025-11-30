Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия и Катар договорились создать рабочую группу по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства экономического развития России.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках рабочего визита в Катар провел встречу с председателем Управления по туризму Катара Саадом Бин Али Аль-Харджи.

"Катарская сторона поддержала российскую инициативу о создании рабочей группы по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии. Первое заседание стороны договорились провести в мае на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани или в июне – в рамках крупнейшего туристического форума России "Путешествуй!" в Москве", - сообщила пресс-служба российского министерства по итогам встречи.

В Минэкономразвития напомнили, что в 2024 году взаимный турпоток между Россией и Катаром вырос на 26% и составил порядка 120 тысяч поездок. С российской стороны чартерные рейсы выполняет " Аэрофлот " по маршруту Москва-Доха (четыре рейса в неделю). С катарской стороны регулярные рейсы осуществляет Qatar Airways по маршруту Доха-Москва (семь рейсов в неделю).

По мнению Решетникова, увеличить взаимный турпоток поможет увеличение провозной емкости и расширение маршрутов прямого авиасообщения с назначением вылета не только через столицы, но и через важные туристические и транспортные хабы России и Катара - Сочи Санкт-Петербург , Казань.

Решетников также рассказал, что в России подготовлена "пилотная" версия из семи туристических продуктов, разработанных специально для туристов из арабских стран.

"Хорошей основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, по словам министра, может стать новая российско-катарская инвестиционная платформа размером в 2 миллиарда долларов, которую в апреле этого года договорились создавать лидеры обеих стран", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что Россия и Катар договорились организовать бизнес-миссии для обсуждения условий инвестирования и личного осмотра перспективных проектов в сфере туризма в РФ.