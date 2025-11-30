Рейтинг@Mail.ru
Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rossija-2058765951.html
Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму
Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму - РИА Новости, 30.11.2025
Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму
Россия и Катар договорились создать рабочую группу по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:47:00+03:00
2025-11-30T17:47:00+03:00
россия
катар
казань
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
аэрофлот
qatar airways
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg
https://ria.ru/20250316/katar-2005345794.html
https://ria.ru/20250417/peskov-2011784968.html
https://ria.ru/20250416/katar-2011531972.html
россия
катар
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, катар, казань, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, qatar airways
Россия, Катар, Казань, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Аэрофлот, Qatar Airways
Россия и Катар договорились о создании рабочей группы по туризму

Россия и Катар создадут рабочую группу по туризму в рамках межправкомиссии

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия и Катар договорились создать рабочую группу по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства экономического развития России.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках рабочего визита в Катар провел встречу с председателем Управления по туризму Катара Саадом Бин Али Аль-Харджи.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Более ста тысяч россиян посетили Катар в 2024 году
16 марта, 16:44
"Катарская сторона поддержала российскую инициативу о создании рабочей группы по туризму в рамках российско-катарской межправкомиссии. Первое заседание стороны договорились провести в мае на полях форума "Россия-Исламский мир" в Казани или в июне – в рамках крупнейшего туристического форума России "Путешествуй!" в Москве", - сообщила пресс-служба российского министерства по итогам встречи.
В Минэкономразвития напомнили, что в 2024 году взаимный турпоток между Россией и Катаром вырос на 26% и составил порядка 120 тысяч поездок. С российской стороны чартерные рейсы выполняет "Аэрофлот" по маршруту Москва-Доха (четыре рейса в неделю). С катарской стороны регулярные рейсы осуществляет Qatar Airways по маршруту Доха-Москва (семь рейсов в неделю).
По мнению Решетникова, увеличить взаимный турпоток поможет увеличение провозной емкости и расширение маршрутов прямого авиасообщения с назначением вылета не только через столицы, но и через важные туристические и транспортные хабы России и Катара - Сочи, Санкт-Петербург, Казань.
Решетников также рассказал, что в России подготовлена "пилотная" версия из семи туристических продуктов, разработанных специально для туристов из арабских стран.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и Катара
17 апреля, 12:41
"Хорошей основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, по словам министра, может стать новая российско-катарская инвестиционная платформа размером в 2 миллиарда долларов, которую в апреле этого года договорились создавать лидеры обеих стран", - отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что Россия и Катар договорились организовать бизнес-миссии для обсуждения условий инвестирования и личного осмотра перспективных проектов в сфере туризма в РФ.
"В ближайшей перспективе стороны готовятся подписать соглашение между правительствами двух стран о развитии сотрудничества в сфере туризма", - заключили в Минэкономразвития.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Катар посетили около 80 тысяч российских туристов в 2024 году
16 апреля, 11:06
 
РоссияКатарКазаньМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)АэрофлотQatar Airways
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала