Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает открытый диалог с Путиным - РИА Новости, 30.11.2025
18:01 30.11.2025
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает открытый диалог с Путиным
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает открытый диалог с Путиным
в мире
россия
рафаэль гросси
владимир путин
дмитрий песков
оон
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире, россия, рафаэль гросси, владимир путин, дмитрий песков, оон, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава МАГАТЭ заявил, что поддерживает открытый диалог с Путиным

Гросси заявил, что поддерживает открытый канал диалога с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
РИМ, 30 ноя – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сохраняет открытым канал диалога с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на критику.
Говоря о своей кандидатуре на пост генерального секретаря ООН, в интервью итальянской газете Repubblica Гросси заявил, что поддерживает хорошие отношения со всеми государствами-членами СБ ООН и рассчитывает, что ни одна из них не наложит на его избрание вето.
"У меня положительные отношения со всем миром и с правительствами самых разных направлений. Например, я поддерживаю открытым диалог с президентом Путиным. Меня тоже критиковали за это, но если вы хотите быть мировым лидером, нужно разговаривать со всем миром", - сказал Гросси.
Российская сторона хорошо знает Гросси, к ситуации выдвижения его кандидатуры на пост генсека ООН РФ будет подходить комплексно, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ под руководством Гросси осталась единственной неполитизированной международной структурой.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Кремле прокомментировали выдвижение Гросси на пост генсека ООН
28 ноября, 11:42
 
В миреРоссияРафаэль ГроссиВладимир ПутинДмитрий ПесковООНМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
