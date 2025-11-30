Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила импорт корейской лапши до максимума - РИА Новости, 30.11.2025
11:24 30.11.2025
Россия нарастила импорт корейской лапши до максимума
Поставки лапши из Южной Кореи в Россию в октябре этого года выросли в 1,4 раза, до максимальных значений почти за 22 года, выяснило РИА Новости, проанализировав РИА Новости, 30.11.2025
россия
южная корея
москва
россия, южная корея, москва
Россия, Южная Корея, Москва
© Pixabay / half_rainЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Pixabay / half_rain
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поставки лапши из Южной Кореи в Россию в октябре этого года выросли в 1,4 раза, до максимальных значений почти за 22 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы.
Так, за октябрь текущего года, Страна утренней свежести экспортировала в РФ лапши почти на 5,1 миллиона долларов. В месячном выражении поставки выросли на 39,8%, а в годовом - на 40,4%, таким образом достигнув максимального месячного объема с апреля 2004 года.
В основном в Россию приезжала лапша быстрого приготовления - на 5,03 миллиона долларов в октябре. Также еще на 61 тысячу долларов Москва закупила рисовую лапшу.
По итогам октября Россия стала седьмой среди покупателей лапши в Южной Корее. В пятерку лидеров вошли Китай (37,6 миллиона долларов), США (23,3 миллиона), Япония (8,02 миллиона), Филиппины (6,4 миллиона) и Великобритания (6 миллионов).
Кроме того в октябре Москва купила у Сеула дамплингов на 141 тысячу долларов, что в 1,5 раза больше, чем месяц назад, и на 14% больше, чем год назад. По итогам десяти месяцев их поставки снизились на треть - до 1,06 миллиона долларов.
