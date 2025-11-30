В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном

ВАРШАВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали за отказ встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В воскресенье глава канцелярии польского лидера Марчин Пшидач заявил, что из-за недавнего визита Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным Навроцкий отказался встречаться с венгерским премьером, который 3 декабря будет хозяином саммита Вышеградской четверки.
"С Путиным в последнее время, помимо Орбана, встречались (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин и (премьер-министр Индии Нарендра. — Прим. ред.) Моди, лидеры самых могущественных стран мира. Теперь мы будем их всех бойкотировать? Будем ли мы бойкотировать мирные переговоры с Россией, если кто-то каким-то образом пригласит нас за стол?" — написал на платформе Х один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"У нас с Орбаном есть общие интересы, и о них стоит позаботиться. Я не понимаю этой демонстративной отмены встречи с ним. Если даже с Венгрией мы не будем разговаривать, с кем в этом союзе мы можем договориться?" — добавил он.
В свою очередь, депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник заявила, что Навроцкий, отказавшись от встречи с Орбаном, совершил ошибку.
"Президент Кароль Навроцкий не должен был отменять встречу с премьер-министром Виктором Орбаном. Это ошибка. В борьбе за нормализацию жизни в условиях все более жестокого ЕС мы должны создавать прочные союзы со всеми, кто защищает суверенитет национальных государств!" — написала она на платформе Х.
Евродепутат призвала не поддаваться "пропагандистской истерии".
"Мы не должны поддаваться пропагандистской истерии коалиции. Орбан встречался с Путиным? И с Трампом тоже! Стоит ли отменить и встречу с ним? Конечно, нет. Давайте не будем впадать в абсурд, порождаемый жалкой пропагандой. Давайте поставим польские вопросы превыше всего и начнем наконец укреплять наши прочные международные позиции!" — добавила Заянчковская-Херник.
