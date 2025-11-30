В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном

ВАРШАВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали за отказ встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Политик отметил, что у Польши Венгрии есть общие интересы.

"У нас с Орбаном есть общие интересы, и о них стоит позаботиться. Я не понимаю этой демонстративной отмены встречи с ним. Если даже с Венгрией мы не будем разговаривать, с кем в этом союзе мы можем договориться?" — добавил он.

В свою очередь, депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник заявила, что Навроцкий, отказавшись от встречи с Орбаном, совершил ошибку.

"Президент Кароль Навроцкий не должен был отменять встречу с премьер-министром Виктором Орбаном. Это ошибка. В борьбе за нормализацию жизни в условиях все более жестокого ЕС мы должны создавать прочные союзы со всеми, кто защищает суверенитет национальных государств!" — написала она на платформе Х.

Евродепутат призвала не поддаваться "пропагандистской истерии".