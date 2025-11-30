Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 30.11.2025 (обновлено: 23:54 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/polsha-2058789529.html
В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном
В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном - РИА Новости, 30.11.2025
В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном
Президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали за отказ встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:24:00+03:00
2025-11-30T23:54:00+03:00
в мире
польша
венгрия
россия
кароль навроцкий
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad536d7014c3181ef5424001ef561fa9.jpg
https://ria.ru/20251129/ukraina-2058624042.html
https://ria.ru/20251128/polsha-2058301561.html
https://ria.ru/20251124/polsha-2057095873.html
польша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, венгрия, россия, кароль навроцкий, виктор орбан, владимир путин, евросоюз
В мире, Польша, Венгрия, Россия, Кароль Навроцкий, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз
В Польше раскритиковали Навроцкого за отказ от встречи с Орбаном

Ментцен: отказ Навроцкого встретиться с Орбаном является абсурдной истерией

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 30 ноя — РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали за отказ встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В воскресенье глава канцелярии польского лидера Марчин Пшидач заявил, что из-за недавнего визита Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным Навроцкий отказался встречаться с венгерским премьером, который 3 декабря будет хозяином саммита Вышеградской четверки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта
29 ноября, 16:18
"С Путиным в последнее время, помимо Орбана, встречались (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, (председатель КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпин и (премьер-министр Индии Нарендра. — Прим. ред.) Моди, лидеры самых могущественных стран мира. Теперь мы будем их всех бойкотировать? Будем ли мы бойкотировать мирные переговоры с Россией, если кто-то каким-то образом пригласит нас за стол?" — написал на платформе Х один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
Политик отметил, что у Польши и Венгрии есть общие интересы.
"У нас с Орбаном есть общие интересы, и о них стоит позаботиться. Я не понимаю этой демонстративной отмены встречи с ним. Если даже с Венгрией мы не будем разговаривать, с кем в этом союзе мы можем договориться?" — добавил он.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
28 ноября, 12:11
В свою очередь, депутат Европейского парламента от Польши Эва Заянчковская-Херник заявила, что Навроцкий, отказавшись от встречи с Орбаном, совершил ошибку.
"Президент Кароль Навроцкий не должен был отменять встречу с премьер-министром Виктором Орбаном. Это ошибка. В борьбе за нормализацию жизни в условиях все более жестокого ЕС мы должны создавать прочные союзы со всеми, кто защищает суверенитет национальных государств!" — написала она на платформе Х.
Евродепутат призвала не поддаваться "пропагандистской истерии".
"Мы не должны поддаваться пропагандистской истерии коалиции. Орбан встречался с Путиным? И с Трампом тоже! Стоит ли отменить и встречу с ним? Конечно, нет. Давайте не будем впадать в абсурд, порождаемый жалкой пропагандой. Давайте поставим польские вопросы превыше всего и начнем наконец укреплять наши прочные международные позиции!" — добавила Заянчковская-Херник.
Поврежденный участок пути в Мазовецком воеводстве Польши - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ раскрыли судьбу украинцев, подозреваемых в диверсии в Польше
24 ноября, 11:54
 
В миреПольшаВенгрияРоссияКароль НавроцкийВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала