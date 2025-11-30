Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс" - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 30.11.2025 (обновлено: 03:44 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/poezda-2058676608.html
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс"
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс" - РИА Новости, 30.11.2025
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс"
Пассажиры в России готовы платить за высокий уровень сервиса и собственный комфорт на всем пути следования, большое заблуждение в том, что цена билета... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T03:22:00+03:00
2025-11-30T03:44:00+03:00
россия
республика крым
москва
гранд сервис экспресс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874577214_0:193:3159:1971_1920x0_80_0_0_835cd07d5ca0f2075e98563ac9702902.jpg
https://ria.ru/20251129/rzhd-2058554643.html
https://ria.ru/20250828/rzhd-2038029285.html
россия
республика крым
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874577214_430:0:3159:2047_1920x0_80_0_0_13473230744c511aa71f63c6cd8b3dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, москва, гранд сервис экспресс , общество
Россия, Республика Крым, Москва, Гранд Сервис Экспресс , Общество
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс"

Ганов: пассажиры готовы платить за высокий уровень сервиса и комфорт в пути

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПроводник у скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Проводник у скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Проводник у скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пассажиры в России готовы платить за высокий уровень сервиса и собственный комфорт на всем пути следования, большое заблуждение в том, что цена билета определяет спрос, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Пассажиры готовы платить. Большое заблуждение, что на сегодняшний день цена билета определяет спрос… Людям нужен высокий сервис, людям нужен премиальный комфорт, вкусная еда и короткое время в пути. Вот эти моменты все определяют. Не цена", - считает топ-менеджер.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
Вчера, 05:26
Ганов привел тому пример, говоря о самом популярном поезде среди пассажиров - №28М "Таврия Экспресс", который следует по маршруту "Москва – Симферополь".
Так, примерная стоимость поездки на таком поезде составляет около 6,5 тысячи рублей за проезд в купе, примерно 27 тысяч рублей за СВ и от 104 тысяч за место в люксе. Время в пути - 27 часов.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД не планируют повышать цены на билеты в новых купе и СВ
28 августа, 10:33
 
РоссияРеспублика КрымМоскваГранд Сервис ЭкспрессОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала