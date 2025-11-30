Рейтинг@Mail.ru
12:37 30.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом
Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного местного жителя, который зашел в магазин в Зеленогорске в балаклаве и, угрожая покупателям ножом, стал крушить... РИА Новости, 30.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного местного жителя, который зашел в магазин в Зеленогорске в балаклаве и, угрожая покупателям ножом, стал крушить полки с товарами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу продавец магазина на улице Ленина, 25 в Зеленогорске сообщил в полицию о том, что около 19.40 "неизвестный с ножом и в балаклаве угрожал покупателям и крушил полки с товарами".
"Прибывшими незамедлительно на место происшествия сотрудниками полиции задержан неработающий 65-летний местный житель", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
28 ноября, 14:25
 
