Названа стоимость новогоднего отдыха на горнолыжных курортах Подмосковья
Названа стоимость новогоднего отдыха на горнолыжных курортах Подмосковья
московская область (подмосковье)
Названа стоимость новогоднего отдыха на горнолыжных курортах Подмосковья
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Цена празднования Нового года на горнолыжных курортах в Подмосковье в 2025 году может варьироваться от 15 тысяч до 200 тысяч рублей за двоих, на стоимость отдыха влияет количество дней и услуг, включенных в тариф, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов.
"Если рассматривать двухместное размещение. Номер категории "Русский дом" будет стоить 152 тысячи на двоих, "Русский дом с сауной" - 168 тысяч на двоих, и "Русский дом с сауной", которая расширенная, - 174 тысячи рублей на двоих", - рассказали на горячей линии спортивного парка "Волен".
Согласно информации на сайте парка, среди новогодних тарифов есть и категория "Люкс", отдыхающим она обойдется в 198 тысяч рублей. Все тарифы включают проживание на территории парка с 30 декабря по 2 января, питание, новогодний банкет, безлимитный ски-пасс и прокат оборудования.
На горячей линии горнолыжного клуба Леонида Тягачева
сообщили, что все места на новогоднюю ночь уже забронированы. Однако при появлении свободных мест с 31 декабря по 1 января возможно арендовать шале стоимостью 15 тысяч рублей на двоих. В такой тариф будет включен только завтрак, бонусом гостям дарят ски-пасс или коньки/тюбинг на выбор.
В гостиничном комплексе "Ирий" на территории горнолыжного курорта "Сорочаны" также сообщили о полной брони в новогоднюю ночь. Однако при появлении свободных мест с 31 декабря по 1 января возможно арендовать отдельный домик у подножия горы за 15,5 тысяч рублей в сутки. В такой тариф входит только проживание: питание, прокат и ски-пасс не включены.