Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/opasnost-2058796590.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.11.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:16:00+03:00
2025-11-30T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fff012b277c15fd0f6de920814e11cf5.jpg
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058667010.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_746584a2111061b4192efe6605466fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об угрозе атаки дронов над регионом

© РИА Новости / Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкБлаговещенский собор в Первомайском сквере Воронежа
Благовещенский собор в Первомайском сквере Воронежа - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
Перейти в медиабанк
Благовещенский собор в Первомайском сквере Воронежа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что силы ПВО находятся в боевой готовности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала