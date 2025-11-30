https://ria.ru/20251130/opasnost-2058796590.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об угрозе атаки дронов над регионом