Матвиенко поздравила женщин с Днем матери
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери - РИА Новости, 30.11.2025
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери
День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T10:33:00+03:00
2025-11-30T10:33:00+03:00
2025-11-30T10:33:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/95/1485949552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b5ff5cbfc3717647a8d421ec1c7ffd4.jpg
Матвиенко: День матери призван подчеркнуть роль женщины в развитии общества
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
День матери отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье ноября.
"Этот светлый и добрый праздник призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества", - говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам спикера Совфеда
, мама – самое первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого человека нет никого дороже матери.
"С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, ее образ воплощает нежность и заботу. Материнская любовь служит нам опорой, учит верить, мечтать, побеждать", - отметила она.
По мнению законодателя, по-настоящему счастлив тот, кто может в трудную минуту обратиться к матери за советом и поддержкой. А ее мудрость и душевная щедрость воодушевляют нас в любом возрасте, добавила она.
"Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания успехов, здоровья и радости. Пусть в ваших домах всегда царят тепло и гармония", - говорится в поздравлении Матвиенко
.