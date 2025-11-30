Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери - РИА Новости, 30.11.2025
10:33 30.11.2025
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери - РИА Новости, 30.11.2025
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери
День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
2025-11-30T10:33:00+03:00
2025-11-30T10:33:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила женщин с Днем матери

Матвиенко: День матери призван подчеркнуть роль женщины в развитии общества

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. День матери призван подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Москва отметит День матери праздничной программой
27 ноября, 10:34
"Этот светлый и добрый праздник призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль женщины не только в судьбе своего ребенка, но и в развитии общества", - говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам спикера Совфеда, мама – самое первое слово, которое произносит ребенок. Для каждого человека нет никого дороже матери.
"С ней неразрывно связаны наши особые чувства, трогательные воспоминания, ее образ воплощает нежность и заботу. Материнская любовь служит нам опорой, учит верить, мечтать, побеждать", - отметила она.
По мнению законодателя, по-настоящему счастлив тот, кто может в трудную минуту обратиться к матери за советом и поддержкой. А ее мудрость и душевная щедрость воодушевляют нас в любом возрасте, добавила она.
"Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания успехов, здоровья и радости. Пусть в ваших домах всегда царят тепло и гармония", - говорится в поздравлении Матвиенко.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
09:06
 
Общество Россия Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ
 
 
