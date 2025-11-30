Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале потушили пожар в мебельном цехе
20:06 30.11.2025
В Махачкале потушили пожар в мебельном цехе
Пожар в мебельном цехе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 30.11.2025
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Александр Кожохин
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в мебельном цехе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В воскресенье загорелась кровля мебельного цеха по улице Созидательная в Махачкале. В ГУ МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
«

"В 19.36 мск пожар в мебельном цехе полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
