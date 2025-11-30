https://ria.ru/20251130/mahachkala-2058781616.html
В Махачкале потушили пожар в мебельном цехе
В Махачкале потушили пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 30.11.2025
В Махачкале потушили пожар в мебельном цехе
Пожар в мебельном цехе в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 30.11.2025
