Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/magaziny-2058687393.html
Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России
Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России - РИА Новости, 30.11.2025
Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России
Количество ликвидаций магазинов косметики в России второй год подряд превышает количество новых регистраций, что обусловлено в том числе развитием... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:17:00+03:00
2025-11-30T07:17:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/91/1560849145_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_94332ca928920795b3129852a0f5ca4b.jpg
https://ria.ru/20251115/zarplaty-2055123627.html
https://ria.ru/20251129/nalichnye-2058575538.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/91/1560849145_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7bb6b7347630c8a2fbd9798505b7ddc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика
Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России

Число ликвидаций магазинов косметики второй год превышает количество регистраций

© Фото : страница Dzintars Москва в FacebookМагазин косметики
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : страница Dzintars Москва в Facebook
Магазин косметики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество ликвидаций магазинов косметики в России второй год подряд превышает количество новых регистраций, что обусловлено в том числе развитием онлайн-торговли, консолидацией рынка под крупными игроками, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Фокус".
Так, согласно данным, предоставленным аналитиками, в целом по России число регистраций новых бизнесов торгующих косметикой, парфюмерией и товарами личной гигиены второй год ниже, чем число ликвидаций таких компаний. В 2025 году до 1 ноября в этой сфере было зарегистрировано 2422 новых компании, а ликвидировано - 2966, за 2024 год - 3118 и 3513 компании соответственно, а в 2023 году- 3719 и 3400 компаний, соответственно.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Названы сектора экономики с самым быстрым ростом зарплат в России
15 ноября, 07:01
"В большинстве регионов три года подряд количество ликвидаций такого бизнеса превышало количество регистраций. Тренд можно объяснить развитием онлайн-торговли, консолидацией рынка под крупными игроками, а также ростом затрат на логистику и закупку продукции, в том числе импортной", - прокомментировала аналитик "Контур.Фокуса" Вероника Скороходова.
В частности, в Москве в 2025 году было зарегистрировано 137 компаний против 267 ликвидированных, в Санкт-Петербурге - 55 и 72 соответственно, Свердловской области - 56 и 66 соответственно, Приморском крае - 52 и 66 соответственно, Хабаровском крае - 17 и 35 соответственно.
Скороходова добавила, что как во всей России, так и в отдельных регионах, снижается количество магазинов косметики. Всего в России на 1 ноября 2025 года их было 22 892 штуки, на начало 2024 года - 23 811 штуки, а на начало 2022 года - 24 226 штук. При этом больше всего зарегистрировано в Москве и области (2 862 магазина), Санкт-Петербурге и области (838 ) и в Свердловской области (584).
Однако, как отметила Скороходова, при сокращении количества организаций выручка отрасли стабильно растет. Так, в целом по России выручка в 2024 году составила 395,5 миллиарда рублей против 319,1 миллиарда в 2023 году и 282,5 миллиарда в 2022 году. Самый большой объем выручки пришелся на Свердловскую область - 157,3 миллиарда рублей (+65% за год), Москву - 156 миллиардов (+6%) и Санкт-Петербург - 41,8 миллиарда (7%).
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Аналитики назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России
Вчера, 10:18
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала