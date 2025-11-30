Рейтинг@Mail.ru
14:15 30.11.2025 (обновлено: 14:32 30.11.2025)
Европа самоустранила себя от переговоров по Украине, заявил Лавров
Москва исходит из того, что Европа "самоустранила" себя от переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
европа
юрий ушаков
украина
сергей лавров
павел зарубин
москва
в мире, европа, юрий ушаков, украина, сергей лавров, павел зарубин, москва
В мире, Европа, Юрий Ушаков, Украина, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Москва
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Москва исходит из того, что Европа "самоустранила" себя от переговоров по Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Исходим из того (об этом говорили и представители администрации президента Российской Федерации, включая Юрия Ушакова), по-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров", - сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Как отметил Лавров, европейцы сорвали все предыдущие договоренности по решению конфликта на Украине.
"Так что Европа все свои шансы не использовала", - подчеркнул Лавров.
В миреЕвропаЮрий УшаковУкраинаСергей ЛавровПавел ЗарубинМосква
 
 
