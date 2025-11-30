Рейтинг@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" взял в аренду депо "Симферополь" в Крыму
05:28 30.11.2025
"Гранд Сервис Экспресс" взял в аренду депо "Симферополь" в Крыму
"Гранд Сервис Экспресс" взял в аренду депо "Симферополь" в Крыму
Оператор железнодорожных перевозок в Крым - "Гранд Сервис Экспресс" - взял в долгосрочную аренду депо "Симферополь" для проведения техобслуживания и ремонта... РИА Новости, 30.11.2025
"Гранд Сервис Экспресс" взял в аренду депо "Симферополь" в Крыму

Оператор поездов в Крым сам ремонтирует вагоны в своем новом депо "Симферополь"

Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым - "Гранд Сервис Экспресс" - взял в долгосрочную аренду депо "Симферополь" для проведения техобслуживания и ремонта вагонов на собственных мощностях, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"В силу того, что есть пиковая нагрузка на ремонтные мощности в разных депо для подготовки парка к "высокому" сезону, мы взяли в долгосрочную аренду депо "Симферополь". Соответствующее решение принято", - заявил Ганов.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
Вчера, 05:26
По его словам, это депо станет базовым в части обслуживания вагонов компании, которых уже насчитывается свыше тысячи единиц, из них более 730 штук – в собственности перевозчика.
"Мы делаем его базовым в части обслуживания наших поездов. Инвестируем туда определенные средства для того, чтобы расширить узкие места в части проведения технического обслуживания отцепочного и плановых видов ремонта. Но пока мы не умеем делать так называемые тяжелые ремонты, то есть деповские и капитальные. Поэтому привлекаем сторонних подрядчиков. Но в дальнейшем такой ремонт будет возможен в депо "Симферополь", - пояснил Ганов.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
Проводник у скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Пассажиры готовы платить за комфорт, заявили в "Гранд Сервис Экспресс"
03:22
 
