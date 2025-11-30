Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования - РИА Новости, 30.11.2025
05:17 30.11.2025 (обновлено: 09:28 30.11.2025)
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
По всей Киргизии открылись участки для голосования на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК республики. РИА Новости, 30.11.2025
2025
© Фото : пресс-служба мэрии БишкекаВыборы в парламент Киргизии
© Фото : пресс-служба мэрии Бишкека
Выборы в парламент Киргизии
БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. По всей Киргизии открылись участки для голосования на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
"Все избирательные участки <...> открыли свои двери для избирателей. Голосование продлится 12 часов и окончится в 20:00", — говорится в заявлении.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах
08:35
Всего в стране действуют 2492 избирательных пункта. Также работают 27 точек дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах массового скопления людей.
Те, кто проживают за пределами Казахстана, смогут проголосовать на 100 зарубежных избирательных участках в 34 странах мира. Большинство из них находится в России.
Сегодня в республике проходят досрочные парламентские выборы. В конце сентября депутаты проголосовали за самороспуск законодательного собрания.

Его председатель Нурланбек Тургунбек уулу объяснил это необходимостью увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами в парламент, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027-го.

В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в законодательный орган. По новым правилам страна делится на 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выбирают по три депутата. Принимать участие могут политические партии и самовыдвиженцы. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 461 человек.
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Граждане Киргизии активно участвуют в выборах за рубежом, заявили в ЦИК
06:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
