В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования - РИА Новости, 30.11.2025
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
30.11.2025
2025-11-30T05:17:00+03:00
2025-11-30T05:17:00+03:00
2025-11-30T09:28:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695931_0:55:1277:773_1920x0_80_0_0_0f5f29c79d6e174b9ccb9b970f474844.jpg
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов
БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. По всей Киргизии открылись участки для голосования на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
"Все избирательные участки <...> открыли свои двери для избирателей. Голосование продлится 12 часов и окончится в 20:00", — говорится в заявлении.
Всего в стране действуют 2492 избирательных пункта. Также работают 27 точек дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах массового скопления людей.
Те, кто проживают за пределами Казахстана, смогут проголосовать на 100 зарубежных избирательных участках в 34 странах мира. Большинство из них находится в России
Сегодня в республике проходят досрочные парламентские выборы. В конце сентября депутаты проголосовали за самороспуск законодательного собрания.
Его председатель Нурланбек Тургунбек уулу объяснил это необходимостью увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами в парламент, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027-го.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в законодательный орган. По новым правилам страна делится на 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выбирают по три депутата. Принимать участие могут политические партии и самовыдвиженцы. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 461 человек.