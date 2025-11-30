В Киргизии открылись избирательные участки для голосования

БИШКЕК, 30 ноя — РИА Новости. По всей Киргизии открылись участки для голосования на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

"Все избирательные участки <...> открыли свои двери для избирателей. Голосование продлится 12 часов и окончится в 20:00 ", — говорится в заявлении.

Всего в стране действуют 2492 избирательных пункта. Также работают 27 точек дистанционного голосования в аэропортах, медучреждениях, на вокзалах и в других местах массового скопления людей.

Те, кто проживают за пределами Казахстана, смогут проголосовать на 100 зарубежных избирательных участках в 34 странах мира. Большинство из них находится в России

Сегодня в республике проходят досрочные парламентские выборы. В конце сентября депутаты проголосовали за самороспуск законодательного собрания.

Его председатель Нурланбек Тургунбек уулу объяснил это необходимостью увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами в парламент, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027-го.