МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.