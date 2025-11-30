Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
06:20 30.11.2025 (обновлено: 08:40 30.11.2025)
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 ноя — РИА Новости. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорится в заявлении.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК
Вчера, 16:15
В ведомстве напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.
"Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", — добавили в министерстве.
По данным пресс-службы консорциума, в ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Казахстан заинтересован в бесперебойной работе КТК, заявил Песков
12 ноября, 17:14

Атаки ВСУ на объекты консорциума

В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15
 
В миреКазахстанУкраинаКаспийское мореДмитрий ПесковНовороссийскВооруженные силы УкраиныМИД КазахстанаРоссия
 
 
