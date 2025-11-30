МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК

АЛМА-АТА, 30 ноя — РИА Новости. МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру КТК в акватории порта Новороссийск.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.
"Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", — добавили в министерстве.
По данным пресс-службы консорциума, в ночь на субботу ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.
Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.
Атаки ВСУ на объекты консорциума
В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку нефти возобновили в среду в 00:00 мск.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15