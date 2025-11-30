Рейтинг@Mail.ru
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
06:26 30.11.2025 (обновлено: 06:27 30.11.2025)
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК - РИА Новости, 30.11.2025
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Казахстан расценивает атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с РИА Новости, 30.11.2025
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

Казахстан считает атаку на КТК шагом, наносящим ущерб связям с Украиной

АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Казахстан расценивает атаку на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявили в пресс-службе МИД республики.
По данным консорциума, 29 ноября 2025 года в 04.06 мск в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, и его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По данным национального оператора республики по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл, объем перевалки нефти в систему КТК в 2024 году составил 4 миллиона 208 тысяч тонн, на 967 тысяч тонн больше, чем годом ранее.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
