Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год - РИА Новости, 30.11.2025
04:26 30.11.2025
Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год
2025-11-30T04:26:00+03:00
2025-11-30T04:26:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
2025
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год

Онищенко: поездка на Новый год в теплые страны увеличивает риск заболеть

© РИА Новости / Алексей Майшев
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в здании РАН в Москве. Архивное фото
СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату, риск заболеть увеличивается, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
"Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново (адаптироваться - ред.)", - сказал Онищенко РИА Новости на полях V Конгресса молодых ученых.
Он добавил, что пик заболеваемости гриппом ожидается в России после новогодних каникул.
