Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год

СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату, риск заболеть увеличивается, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
18 ноября, 12:14
"Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново (адаптироваться - ред.)", - сказал Онищенко РИА Новости на полях V Конгресса молодых ученых.
Он добавил, что пик заболеваемости гриппом ожидается в России после новогодних каникул.