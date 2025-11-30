Онищенко призвал россиян не ездить в теплые страны на Новый год

СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам не нужно ездить на новогодние праздники в теплые страны, так как у организма не хватит времени адаптироваться к новому климату, риск заболеть увеличивается, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко