Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 30.11.2025 (обновлено: 05:14 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/ipoteka-2058678829.html
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили распространить семейную ипотеку на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:22:00+03:00
2025-11-30T05:14:00+03:00
жилье
яна лантратова
справедливая россия
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_2c9bbc718a267405637927e65b2d3b30.jpg
https://realty.ria.ru/20251126/gref-2057767970.html
https://ria.ru/20250927/gosduma-2044736628.html
https://ria.ru/20250930/gosduma-2045266947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c5c81678141fa9d4c34dbeaf9b1dda58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, яна лантратова, справедливая россия, госдума рф, общество
Жилье, Яна Лантратова, Справедливая Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Миронов предложил давать льготную ипотеку для семей с двумя и более детьми

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили распространить семейную ипотеку на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой поступило в распоряжение РИА Новости. Авторами инициативы выступили парламентарии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
26 ноября, 16:40
"Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками", — говорится в документе.
Там также предлагается давать возможность рефинансировать ранее взятые кредиты для такой категории россиян.
"Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Оформить ипотеку по 6% годовых могут семьи с ребёнком в возрасте до семи лет. При этом желающие купить новостройку в малых городах или на территориях с низкими объёмами строительства должны иметь двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет", — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком
27 сентября, 04:20
По его словам, партия предлагает снизить стоимость кредита до четырех процентов годовых, чтобы льготная программа стала доступна большему числу семей.
Лантратова в комментарии РИА Новости подчеркнула необходимость поддерживать не только молодые семьи, но и те, которые хотят завести больше детей, вне зависимости от того, сколько лет старшим из них.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ГД предложили понизить ставку по ипотеке семьям с двумя и более детьми
30 сентября, 01:10
 
ЖильеЯна ЛантратоваСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала