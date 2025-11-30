В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили распространить семейную ипотеку на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой поступило в распоряжение РИА Новости. Авторами инициативы выступили парламентарии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова .

"Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками", — говорится в документе.

Там также предлагается давать возможность рефинансировать ранее взятые кредиты для такой категории россиян.

"Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Оформить ипотеку по 6% годовых могут семьи с ребёнком в возрасте до семи лет. При этом желающие купить новостройку в малых городах или на территориях с низкими объёмами строительства должны иметь двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет", — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, партия предлагает снизить стоимость кредита до четырех процентов годовых, чтобы льготная программа стала доступна большему числу семей.