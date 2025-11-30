В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве в воскресенье, он открылся в юбилейный 20-й раз, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки, каток на Красной площади будет открыт для всех посетителей с 1 декабря, он продолжит работу до 1 марта.
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа
28 октября, 18:20
Каток открылся выступлением на льду, в котором приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко. Также гостям был представлен фрагмент главной премьеры зимнего сезона от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки - шоу "Золушка".
В 2025 году источником вдохновения для преображения ГУМ-катка стала знаменитая дымковская игрушка - яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами. Весёлые барышни, всадники, сказочные звери и птицы создают живую и самобытную атмосферу, объединившую современность и культурное наследие.
В открытии катка приняли участие профессор и телеведущая Елена Малышева, писатель Александр Цыпкин, советская и российская актриса театра и кино, певица, телеведущая и писательница Алика Смехова, российская актриса Анна Пескова, сербский и российский актер Милош Бикович, российский композитор и музыкант Аркадий Укупник, российская фигуристка Мария Петрова, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова. Кроме того, мероприятие посетили заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, народный артист России Дмитрий Маликов и народный артист РСФСР Владимир Винокур, в также народный артист РФ Филипп Киркоров.
ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 1 декабря по 1 марта с 09.00 до 23.30. Заключительный сеанс стартует в 22.30. Продолжительность каждого сеанса - один час. Добрая традиция ГУМ-катка - первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные.