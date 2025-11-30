В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. 30 ноября 2025

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве в воскресенье, он открылся в юбилейный 20-й раз, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки, каток на Красной площади будет открыт для всех посетителей с 1 декабря, он продолжит работу до 1 марта.

Каток открылся выступлением на льду, в котором приняли участие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина Никита Кацалапов , призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко. Также гостям был представлен фрагмент главной премьеры зимнего сезона от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки - шоу "Золушка".

В 2025 году источником вдохновения для преображения ГУМ-катка стала знаменитая дымковская игрушка - яркий глиняный сувенир родом из Вятки, который легко узнать по белому фону, расписанному насыщенными цветами, кругами и геометрическими узорами. Весёлые барышни, всадники, сказочные звери и птицы создают живую и самобытную атмосферу, объединившую современность и культурное наследие.